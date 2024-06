Prefeitura de Cosmópolis Participa do EXPOTEA 2024 para Aperfeiçoar Educação Especial

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, participou do EXPOTEA 2024, Exposição Internacional sobre Autismo, maior evento do segmento da América Latina.

A Rede Municipal de Ensino foi representada por uma equipe de professores da educação especial, participando nos cronogramas do sábado (08), onde foram apresentadas palestras, painéis de discussão e workshops, que abordaram diversos aspectos relacionados ao autismo.

A participação integra os constantes aperfeiçoamentos direcionados para a Educação Especial, aprimorando a compreensão das diferentes formas de autismo e estratégias de inclusão dos alunos na sociedade, sobretudo o apoio dos professores para os estudantes no espectro