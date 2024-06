Prefeitura de Cosmópolis Promove Grupos Terapêuticos Semanais no CAPS Adulto

Junto aos programas de interação social, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Cosmópolis realiza grupos terapêuticos semanais para os usuários do CAPS Adulto (Centro de Atenção Psicossocial). Esses grupos têm diversos objetivos, incluindo estimular a convivência, motivar e promover a autonomia dos participantes.

As atividades realizadas nesses grupos, visam transformar conteúdos internos subjetivos em ações concretas, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos usuários.

A administração municipal reafirma seu compromisso com a saúde mental e o apoio contínuo aos serviços prestados pelo CAPS Adulto.