Prefeitura de Engenheiro Coelho Participa do 1° Simpósio da Rede Elza Tank

Da Redação

Foto Divulgação

Guarda Civil Municipal e Vice-Prefeita de Engenheiro Coelho se Unem a Profissionais na Luta contra a Violência de Gênero

No último dia 28 de agosto, a Prefeitura de Engenheiro Coelho declarou seu compromisso com a conscientização e combate à violência contra a mulher ao enviar representantes da Guarda Civil Municipal (GCM) para participarem do 1° Simpósio da Rede Elza Tank, realizado na cidade de Limeira. O evento teve como enfoque central a discussão sobre a violência direcionada às mulheres, com um olhar atento às dinâmicas institucionais no campo da saúde.

Os agentes da GCMF SUP SAMPAIO, GCM AUX ÉRICA e GCM AUX SANDRIELI foram enviados pela Secretaria de Segurança Pública de Engenheiro Coelho para enriquecer, discutir e trazer novidades sobre como as instituições municipais podem desempenhar um papel fundamental na prevenção e no combate à violência de gênero.

O 1° Simpósio da Rede Elza Tank não apenas reforçou a importância de discutir e conscientizar sobre a violência de gênero, mas também destacou o papel ativo que as instituições municipais podem desenvolver na criação de estratégias eficazes de prevenção e apoio às vítimas. A participação da Prefeitura de Engenheiro Coelho neste evento foi um passo significativo em direção a uma comunidade mais segura e igualitária para todas as suas cidades.