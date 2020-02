PREFEITURA DE ESTIVA GERBI CONSEGUE CARTÃO DE ISENÇÃO DE PEDÁGIO PARA VEÍCULOS OFICIAIS

A Secretaria Municipal de Segurança Pública conseguiu nesta terça feira (18/2), junto a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), cartões de identificação de isenção de pedágio para veículos oficias da Prefeitura de Estiva Gerbi e demais secretarias.

A estimativa de economia com o benefício é de aproximadamente R$ 5 mil reais por mês.

A isenção é válida em todas as rodovias sob concessão da agência de transporte, que envolve várias concessionárias do Estado de São Paulo.

Os cartões serão válidos somente para os veículos cadastrados junto a Artesp, que contemplam carros oficiais das secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Guarda Civil Municipal e Gabinete da

Prefeita.

De acordo com o secretário Municipal de Segurança Pública, Juvenal Alves Corrêa Neto, embora a lei de isenção de pedágios do Governo do Estado de São Paulo é uma legislação antiga, somente em 2018, que o então Diretor da Guarda Civil Municipal, por insistência, veio percorrer o longo caminho burocrático da lei de isenção, assim vindo a conseguir a isenção de pagamento de pedágio para às viaturas da Guarda Civil Municipal, já em 2019 foi encarregado pela prefeita Cláudia Botelho de conseguir a isenção para os demais veículos da Prefeitura.

“É mais um benefício conquistado junto a Secretaria de Transporte do Estado, que nos possibilitará uma economia considerada por mês nas viagens para tratar assuntos do município e tratamento de pacientes da saúde que poderá ser revertido em benefícios para a cidade”, explicou Juvenal Alves Corrêa Neto.