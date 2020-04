Prefeitura de Estiva Gerbi entrega ovos de Páscoa para alunos da rede municipal de Ensino

A Prefeitura de Estiva Gerbi através da Secretaria de Educação, promoveu nesta semana, a distribuição de aproximadamente 2 mil ovos de Páscoa para todos os alunos da rede municipal de Ensino. Apesar da pandemia que assola o mundo todo, a administração municipal decidiu manter a entrega visando atender os alunos, onde muitos não têm condições de adquirir um ovo nesta crise mundial.

Nos últimos anos, a entrega dos ovos de chocolate na páscoa para as crianças, vem sendo uma ação constante pela prefeitura e se tornou tradição no município.

“Desde quando assumimos, a prefeitura entrega os ovos de Páscoa para nossas crianças. Todos sabem do carinho especial que tenho por elas e o respeito e admiração que elas têm por mim, afinal, também sou professora”, ressaltou a prefeita Cláudia Botelho.

Ela conta que nesse ano, por conta do enfrentamento contra o novo coronavírus, a entrega foi diferente. Os responsáveis foram até as unidades escolares dos seus filhos para retirar os ovos de chocolate. “Tudo isso por causa da pandemia que vivemos no Brasil. Vamos manter a entrega dos ovos de Páscoa por entender que nossas crianças que já estão passando um momento muito conturbado, não poderiam ficar sem essa alegria na Páscoa, a qual será umas das mais difíceis dos últimos tempos, pois as pessoas estão em isolamento domiciliar e, com isso, muitas famílias estão com o orçamento comprometido. Por esse motivo, resolvemos manter a entrega dos ovos para trazer uma alegria maior para todas as crianças das escolas”, comentou.

Cláudia aproveitou para lembrar que além de uma educação de qualidade também é fundamental comemorar essas datas ao longo do ano e não deixar passar em branco a entrega dos ovos. “Digo isso porque sei que muitas dessas crianças só terão esse ovo da prefeitura, devido às condições financeiras de seus familiares. Portanto, fazemos questão de estar sempre lembrando dos nossos alunos”, afirmou a prefeita.

Para garantir que a entrega fosse realizada com total segurança, os servidores da educação estiveram nas escolas equipados com máscaras e luvas e também houve a necessidade do distanciamento um dos outros, evitando aglomerações. Com isso a Prefeitura Municipal desenvolveu um calendário com data e horário específico para cada idade e cada escola para a retirada.

Desejamos uma feliz Páscoa para todos os alunos e contamos com a colaboração de todos para permanecer em isolamento social, ou seja, em casa.