Prefeitura de Estiva Gerbi inicia ação de combate à dengue

A Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi deu início a uma ampla ação de combate à dengue, mobilizando diversas frentes para prevenir a proliferação da doença no município. A iniciativa está sendo conduzida por meio da Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Vigilância Sanitária e agentes comunitários de saúde.

As atividades começaram pelos bairros Jardim Bela Vista II e Ludi, com a meta de percorrer todo o município. A ação inclui visitas domiciliares, orientações à população sobre medidas preventivas, e eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Márcio Pavan ressaltou a importância da conscientização e informou que novas medidas preventivas serão implementadas para reforçar o combate à doença.

A Prefeitura reforça o pedido para que os moradores colaborem, eliminando recipientes que acumulem água parada e permitindo o acesso dos agentes de saúde às residências. A mobilização segue como prioridade para garantir a saúde pública e evitar novos casos da doença no município.