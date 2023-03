PREFEITURA DE ESTIVA GERBI INICIA CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE

A Prefeitura de Estiva Gerbi deu início às obras de construção da Casa da Juventude, que será a primeira da região. A obra está localizada no Jardim Uirapuru ao lado do CEI Ernst Mahle.

A Casa da Juventude será voltada para o público jovem, incentivando a qualificação, aprendizado, convivência e empreendedorismo, estimulando a economia criativa, a inovação e a criação de novos projetos e negócios entre o público juvenil.

Com um investimento total de R$ 968.874,55, sendo R$ 790 mil de um repasse estadual por intermédio do deputado federal Baleia Rossi e o restante de contrapartida do cofre público municipal, a Casa contará com uma área construída de 304m², com salão para as estações de trabalho, área de convívio, recepção, banheiros, cozinha, salas de reunião e apoio, além de área externa e a conclusão da obra deve ocorrer ainda no primeiro semestre.

O objetivo é proporcionar a inserção e a preparação dos jovens para o mercado de trabalho e primeiro emprego, auxiliando-os na busca de oportunidades, oferecendo cursos de qualificação profissional e incentivando o trabalho colaborativo (coworking) para o desenvolvimento de projetos sustentáveis. “A Casa da Juventude será um espaço dedicado aos nossos jovens, onde desenvolveremos políticas públicas visando proporcionar melhores oportunidades para eles, além de bem-estar”, comentou a prefeita, Cláudia Botelho.