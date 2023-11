PREFEITURA DE ESTIVA GERBI PROMOVE OPERAÇÃO CATA-BAGULHO

A Prefeitura de Estiva Gerbi iniciou nesta semana, a Operação Cata-Bagulho, que consiste em recolher objetos descartados pela população, a exemplo de móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e outros itens de médio e grande porte que não costumam ser recolhidos pelos caminhões que fazem a coleta convencional do lixo no município, ressaltando que, não haverá coleta de material de construção civil.

Um dos benefícios da Operação Cata-Bagulho é evitar que o descarte irregular de materiais em praças, terrenos e vias públicas provoque o acúmulo de lixo e o entupimento de bueiros. A ação também contribui para a redução dos casos de dengue e também elimina os abrigos de animais peçonhentos, como os escorpiões.

Até o final deste mês, a força-tarefa da administração municipal que une as secretarias de saúde e de obras e serviços públicos, atenderá todos os bairros da cidade de forma excepcional, já que, há uma lei municipal que desobriga a coleta desses materiais por parte da municipalidade. “Nesta semana realizamos o trabalho no Jardim Taguá I e II e também no Residencial Uirapuru”, explica a prefeita, Cláudia Botelho. Ela complementa: “É justamente para que as pessoas não façam esse descarte em terrenos baldios, canteiros de avenidas e praças públicas, principalmente agora que estamos no auge da proliferação de escorpiões”.

CRONOGRAMA:

Dia 21 de novembro – Jardim Anhumas e Centro

Dia 28 de novembro – Jardim Ludi e Bela Vista

Dia 30 de novembro – Parque São José I e II, Jardim Furlan I e II, Parque das Andorinhas e Estiva Velha