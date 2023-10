Prefeitura de Holambra Celebra o Dia das Crianças com Oficina de Culinária Antecipada

Da Redação

Foto Divulgação

O município de Holambra deu um salto adiantado no tempo e realizou comemorações especiais para o Dia das Crianças durante a semana. As crianças tiveram a oportunidade de participar de uma Oficina de Culinária emocionante, fornecida pelo Fundo Social de Solidariedade e pelo Departamento Municipal de Promoção Social, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). A atividade foi comandada por uma confeiteira renomada, Gislaine Rodrigues, amplamente conhecida nas redes sociais por atender personalidades como Ana Hickmann e Chitãozinho, a famosa dupla com Xororó.

Na segunda-feira, crianças com idades entre 5 e 8 anos tiveram a oportunidade de aprender a preparar guloseimas saudáveis ​​e deliciosas sob a orientação de Gislaine Rodrigues. O workshop não apenas estimulou a criatividade e a habilidade culinária das crianças, mas também promoveu a conscientização sobre a importância de escolher alimentos saudáveis ​​e nutritivos.

Depois veio a vez das crianças mais velhas, de 9 a 12 anos, se aventurarem na cozinha . A atividade não apenas ajudou a desenvolver as habilidades culinárias dos pequenos chefs em ascensão, mas também enfatizou a importância da alimentação saudável em todas as idades.

As celebrações antecipadas do Dia das Crianças foi uma iniciativa da Prefeitura de Holambra e de seus órgãos, que busca proporcionar momentos especiais e educativos para as crianças da cidade.