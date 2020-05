Prefeitura de Holambra dá início a pavimentação de novos trechos das HBRs 165 e 210

A Prefeitura de Holambra iniciou nesta terça-feira, dia 28 de abril, a pavimentação de novos trechos das estradas vicinais HBR 210 e 165, na área rural do município. A melhoria está sendo realizada por meio de convênio com o Governo do Estado e irá contemplar, no total, 1,75 quilômetros.

“O trabalho que está sendo feito agora é o preparo do terreno para posterior pavimentação, que tem previsão de início no dia 11”, explicou o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Esta é uma obra que irá beneficiar muito quem circula regularmente pela região dos bairros Alegre e Palmeiras”.

Serão pavimentados 900 metros da HBR 210 e 850 metros na 165. A obra é uma reivindicação antiga dos moradores daquela área e tem como objetivo facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir acesso a serviços públicos de educação e saúde com mais conforto e segurança. O valor total investido no serviço é de R$ 558.246,25. A previsão é de que os trabalhos terminem até o fim desse semestre.

Em julho do ano passado, trecho de 1 quilômetro da HBR 165 recebeu a melhoria, partindo do bairro Imigrantes sentido Alegre. A obra foi realizada também por meio de convênio com o Governo do Estado. O investimento foi de R$ 287.738,25.