Prefeitura de Holambra Divulda Aulas de Viola Caipira na Escola Municipal Imigrantes

Da Redação

A cultura em Holambra ganha destaque mais uma vez com a iniciativa da Prefeitura de oferecer aulas gratuitas de viola caipira. Sob a liderança do Departamento de Turismo e Cultura, a diretora Alessandra Caratti e o talentoso maestro Lucas Campaci estiveram presentes na Escola Municipal Imigrantes nesta segunda-feira para anunciar a abertura das inscrições.

Destinadas a holambrenses a partir de 9 anos de idade, as aulas são uma oportunidade única de mergulhar na tradição musical da região. As matrículas podem ser realizadas no Paço Municipal, entre as 9h e as 16h30, mediante a apresentação do Cartão Cidadão, comprovante de residência e, para os jovens aprendizes, comprovante de matrícula em uma instituição de ensino da cidade.

As atividades serão conduzidas na Biblioteca Municipal e no Teatro Municipal, abrangendo períodos da manhã, tarde e noite, para acomodar tanto os iniciantes quanto os alunos avançados. Essa abordagem inclusiva visa garantir que todos tenham a oportunidade de participar e aprimorar suas habilidades musicais.

A música sempre desempenhou um papel central na identidade cultural de Holambra, e as aulas de viola caipira representam um meio valioso de preservar e celebrar essa tradição.

Não perca essa oportunidade de fazer parte dessa experiência enriquecedora. Garanta já a sua vaga e junte-se a nós nessa jornada musical que promete ser memorável!