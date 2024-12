Mostra da Cia Cenarte acontece nesta quarta-feira, 11/12, no MISEvento conta com a estreia do curta “A Rosa Sangrenta” e outras três produções

Carta da Mostra Cia. Cenarte: exibição de filmes

Nesta quarta-feira, 11 de dezembro, a Cia Cenarte realiza no Museu da Imagem e do Som de Campinas a Mostra Cenarte 47 anos, com entrada gratuita, a partir das 19h30. O evento contará com quatro apresentações e tem a curadoria de Renata Arendt e classificação indicativa 16 anos.

Primeiramente será exibida uma homenagem aos 47 anos da Cia Cenarte, mostrando pedaços de sua trajetória. Em seguida serão exibidos os filmes; “1075” (2009) com direção do ator, diretor e dublador Robson Kumode e “Colírio” (2015) com direção e roteiro de Thiago Elias.

Para encerrar, haverá a estreia do curta “A Rosa Sangrenta”, com direção de Bianca Melo, Daniel Dias e Leonardo Tardivo, e um debate no final da exibição. Já o filme “A Rosa Sangrenta” foi realizado por meio da Lei Paulo Gustavo de Campinas, sob a idealização da Prefeitura Municipal.

Serviço:

Mostra Cenarte 47 anos

Data: 11/12 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS) Campinas

Endereço: Rua Regente Feijó, 859

Entrada gratuita