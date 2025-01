Homem é preso por tráfico de drogas em Itapira

Na manhã desta terça-feira, 9 de janeiro, uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento pelo bairro Nosso Teto, em Itapira, prendeu um homem por tráfico de drogas após denúncia.

De acordo com informações, o denunciante informou que um indivíduo estaria na próximo à praça vendendo drogas. Ele descreveu o suspeito com cerca de 1,80m de altura, trajando camiseta azul e cinza e bermuda preta.

Com base nas características, os policiais localizaram o homem indicado. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou se desfazer de um embrulho, jogando-o no chão e tentando destruí-lo com o pé. Durante a abordagem, nada ilícito foi encontrado em sua posse, exceto uma quantia de R$ 79,00 em notas diversas no bolso da bermuda.

No entanto, ao verificar o conteúdo descartado pelo suspeito, os policiais identificaram seis porções de uma substância esverdeada, aparentemente maconha. Questionado, o homem confessou que estava praticando tráfico de drogas no local e afirmou que seu “turno de serviço” seria das 6h às 18h.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão. O homem permanece à disposição da Justiça.