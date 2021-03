Prefeitura de Holambra entrega kits de alimentação escolar e ovos de Páscoa no dia 25

A Prefeitura de Holambra irá distribuir nesta quinta-feira, em 25 de março, cerca de 2.300 kits de alimentação escolar e ovos de Páscoa para estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino. O objetivo da medida é recompor a merenda que seria servida nas unidades de ensino. Os alunos seguem em regime de estudo à distância em função das restrições impostas pela Fase Emergencial do Plano São Paulo, do Governo do Estado.

Os alimentos serão entregues entre 7h30 e 18h na unidade em que o aluno está matriculado. Não será possível buscá-los em outras datas em função da presença de itens perecíveis na composição do kit. Eles devem ser retirados pelo pai, mãe ou responsável legal do aluno, que precisará apresentar um documento de identificação, como RG ou CPF, e o Cartão Cidadão do estudante.

Os itens variam de acordo com a orientação nutricional para cada faixa de idade. Todos os kits, todavia, são compostos por frutas e legumes, peito de frango desossado e sem pele, itens básicos como arroz, feijão, macarrão, sal, óleo e leite em pó e, em alguns casos, itens complementares como ovos, biscoitos e outros artigos.

A distribuição, a segunda do ano, será feita para todos os matriculados da rede municipal de ensino, do berçário ao 9º ano do ensino fundamental e também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com o diretor municipal de Educação, Alexandre Moreira, as apostilas para estudo à distância que ainda não foram retiradas também estarão à disposição nesta data. “Ovos de chocolate, em função da aproximação da Páscoa, também serão entregues nesta oportunidade para que não haja necessidade de um novo deslocamento dos pais e responsáveis”, explicou o diretor.

“Estamos trabalhando para que a retomada presencial das aulas aconteça de forma gradual, e em especial, segura. Enquanto isso não puder ocorrer, vamos garantir a alimentação na mesa de nosso estudante e também, neste caso, a oportunidade de celebrar a Páscoa que se aproxima”, disse o prefeito Fernando Capato.

Dúvidas sobre a retirada dos kits e das apostilas podem ser esclarecidas no departamento municipal de Educação. O telefone é o (19) 3802-1469.