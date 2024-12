Prefeitura de Holambra Inicia Entrega de Cestas de Natal aos Colaboradores

Foto Redes Sociais

A Prefeitura de Holambra deu início nesta terça-feira (10) à tradicional entrega de cestas de Natal aos colaboradores municipais. A ação, que beneficia cerca de 1.200 servidores, reforça o compromisso da administração com o reconhecimento do trabalho e dedicação de sua equipe ao longo do ano.

As cestas, compostas por 25 itens variados, incluindo produtos congelados e industrializados, visam proporcionar um fim de ano mais especial e acolhedor às famílias dos colaboradores. “Este gesto simboliza nosso apreço pelo empenho de todos e reflete nosso desejo de um Natal repleto de paz, amor e saúde”, destacou a administração municipal nas redes sociais.

A iniciativa é também um momento de celebração e valorização do trabalho realizado em 2024. “Que o ano novo seja ainda mais próspero e cheio de realizações para cada um de nós”, conclui a mensagem da prefeitura.

A distribuição continuará ao longo da semana, garantindo que todos os servidores sejam contemplados com o benefício.