Prefeitura de Holambra Recebe R$ 200 Mil para a Saúde por Meio de Emenda Parlamentar

A cidade de Holambra acaba de ser contemplada com um reforço significativo em seu orçamento destinado à saúde. O recurso, no valor de R$ 200 mil, foi obtido através de uma emenda parlamentar do deputado federal Jonas Donizete. Esta verba será utilizada para o custeio dos serviços de saúde no município, proporcionando melhorias e assegurando a manutenção dos atendimentos de qualidade para a população local.

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, expressou sua gratidão pelas redes sociais, destacando a importância do investimento. “Um investimento que é sempre importante, porque nos ajuda a preservar o nosso padrão de atendimento. O valor certamente fará a diferença por aqui!”, escreveu Capato.

A iniciativa do deputado Jonas Donizete em destinar a emenda para Holambra reflete seu compromisso com a melhoria das condições de vida dos cidadãos da região. Emendas parlamentares são ferramentas importantes para que os deputados possam direcionar recursos para áreas específicas, atendendo a necessidades locais e proporcionando melhorias diretas na qualidade de vida da população.

A prefeitura de Holambra, sob a liderança de Fernando Capato, segue empenhada em proporcionar um sistema de saúde eficiente e de qualidade para todos os seus cidadãos.

Foto Redes Sociais