PREFEITURA DE JAGUARIÚNA ABRE INSCRIÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE VAGAS EM CRECHE

Foto: Ivair Oliveira

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abrirá no mês de fevereiro as inscrições de solicitações de vagas para creches municipais. Segundo a secretaria, os interessados em inscrever seus filhos devem entrar com o pedido no período de 1º de fevreiro a 1º de março.

Para isso, é necessário ir até uma das unidades dos centros de educação infantil do município e fazer agendamento prévio pessoalmente. O horário de atendimento para os agendamentos é das 8h às 11h e das 13h às 15h. Na oportunidade, será entregue a lista de documentos necessários para que a inscrição seja realizada.

Vale lembrar que o responsável poderá efetuar somente uma inscrição na rede municipal. Para isso, é necessário que os pais se organizem com todos os documentos necessários e realizem o agendamento em uma unidade mais próxima a sua residência.

Ainda segunda a Secretaria de Educação, as inscrições são somente para os novos alunos. As crianças que já frequentam as creches municipais de Jaguariúna serão rematriculadas automaticamente.