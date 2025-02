PREFEITURA DE JAGUARIÚNA ALTERA DATA DE VENCIMENTO DO IPTU

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Finanças, alterou as datas de vencimento da cota única e das parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício financeiro de 2025.

Agora, a cota única e a primeira parcela do tributo terão vencimento em 31 de março de 2025, permitindo um prazo maior para que os contribuintes se organizem financeiramente. As demais parcelas deverão ser pagas no dia 20 de cada mês subsequente, totalizando 10 parcelas ao longo do ano.

O novo calendário visa facilitar o planejamento financeiro dos moradores e empresários da cidade, alinhando os vencimentos com um período economicamente mais favorável para muitos contribuintes.

A Secretaria Municipal de Finanças reforça que os carnês de pagamento serão distribuídos com antecedência para que todos possam se programar. Além disso, os contribuintes poderão optar por emitir as guias diretamente pelo site da Prefeitura ou procurar atendimento presencial, caso tenham dúvidas.

Foto: arquivo