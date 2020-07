Prefeitura de Jaguariúna disponibiliza serviços de saneamento por app

Os moradores de Jaguariúna agora contam com serviços digitais na palma da mão também para o DAE (Departamento de Água e Esgoto). A versão app do Portal do Cidadão (app Cidadão Online) acaba de incluir o módulo Saneamento, em que o usuário pode solicitar ligações de água e esgoto, fazer regularizações e cancelamentos, pedir segunda via de contas, registrar vazamentos, entre outros serviços.

“Com isso, não há mais necessidade de os moradores terem de se deslocar até a Prefeitura para atendimento presencial na maioria dos casos de solicitações”, explica a secretária de Meio Ambiente, Luciana Souza.

Os serviços continuam disponíveis também no portal da Prefeitura de Jaguariúna na internet, no endereço eletrônico www.jaguariuna.sp.gov.br.

Para ter acesso aos serviços digitais pelo aplicativo, basta o usuário baixar o app Cidadão Online em seu celular, disponível nas versões Android e IOS, preencher um cadastro com senha e consultar os serviços disponíveis.

O aplicativo também possui serviço de Ouvidoria, onde é possível anexar documentos como foto e local de reclamações e/ou denúncias. O app também possui um sistema de notificação através do qual a Prefeitura pode a qualquer momento disparar publicações de acontecimentos municipais em tempo real.

Para baixar o APP basta acessar a Play Store ou Apple Store.

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sonner.portalmobile

Apple Store

https://apps.apple.com/br/app/cidad%C3%A3o-online/id1282551914