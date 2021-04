PREFEITURA DE JAGUARIÚNA FARÁ TESTAGEM EM MASSA DA POPULAÇÃO PARA A COVID-19 NESTA QUINTA E SEXTA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fará uma grande ação de testagem em massa da população da cidade para a Covid-19. A ação acontece nesta quinta e sexta-feira (dias 15 e 16 de abril), das 8h às 20h, no Parque Santa Maria e no Centro Cultural. Qualquer pessoa poderá ser testada, desde que seja morador de Jaguariúna. Para fazer o teste, a pessoa deve levar comprovante de residência, documento original com foto e o Cartão Cidadão.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no Parque Santa Maria, a testagem será realizada no sistema tradicional e pelo drive-thru (em que as pessoas não precisam descer dos veículos). Já no Centro Cultural os testes serão feitos apenas no sistema drive-thru. O resultado sai em 15 minutos.

“O objetivo é rastrear a abrangência da Covid-19 no município e, a partir desses dados, reforçar medidas para o enfrentamento do coronavírus, aprimorando o atendimento dos positivados e contendo a transmissão da doença entre os munícipes”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Ainda de acordo com a secretaria, o teste rápido oferecido é totalmente seguro e, para ser realizado, precisa de algumas poucas gotas de sangue da pessoa, que são depositadas em um cassete de plástico com um reagente químico que detecta a presença ou não de anticorpos contra o coronavírus.

Esse teste analisa a resposta imunológica do organismo ao vírus e verifica se a pessoa está produzindo ou já possui os anticorpos para combater a doença. Ou seja, é possível identificar o estágio da Covid-19 no paciente, se no início (índice IGM) ou em processo de cura (índice IGG).

“É importante frisar que o teste rápido não possui finalidade de diagnóstico de Covid-19, mas sim de avaliação epidemiológica da população. Além disso, um resultado negativo não exclui a possibilidade de a pessoa estar infectada, ao mesmo tempo que um resultado positivo não pode ser usado como evidência absoluta de infecção”, ressalta Maria do Carmo.

Segundo a secretária, em qualquer resultado do teste rápido, as medidas de distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos devem ser mantidas.

CAMPANHA CONTRA A FOME

Quem fizer o teste rápido na quinta e na sexta, também poderá colaborar com a campanha Vacina Contra a Fome, que arrecada alimentos para a população em vulnerabilidade social na cidade. Para isso, basta levar alimentos não-perecíveis no momento em que for realizar o teste de coronavírus e fazer a sua doação.