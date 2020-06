Prefeitura de Jaguariúna inaugura fonte luminosa e pedalinhos no Parque dos Lagos nesta sexta com cerimônia fechada transmitida pelas redes sociais

A Prefeitura de Jaguariúna inaugura nesta sexta-feira, 19 de junho, às 18h30, a fonte luminosa e o conjunto de pedalinhos do Parque dos Lagos. A cerimônia de entrega dos equipamentos públicos – que será fechada e transmitida ao vivo pelas redes sociais da Administração – contará com a presença da secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, representantes da secretaria e de outras áreas da Administração.

A fonte luminosa flutuante possui um jato de grande porte, que atinge uma altura aproximada de 10 metros, além de outros dez de médio porte cujo jato de água chega a sete metros de altura. O equipamento também conta com três píeres e um deck flutuante em madeira tratada formando uma plataforma em “L” para embarque dos pedalinhos.

São três unidades de embarcações tipo pedalinho, para até três ocupantes, construídas em fibra de vidro e em formato de cisne, com 3m de comprimento, 1,60m de largura e 2m de altura cada.

“Essa obra vem consolidar uma série de ações que visam desenvolver e aprimorar o turismo no município. Ela faz parte de uma grande ação que engloba o Portal de Entrada, o Boulevard fase 1 e a Fazenda da Barra. São novos atrativos turísticos que farão parte de um novo roteiro de lazer em nosso município”, explicou a secretária. “O turismo foi um dos setores que mais sofreram com a pandemia e nós estamos preparados para sua retomada com muitas novidades, assim que forem liberadas as atividades”, completou Maria das Graças.

Para acompanhar a entrega da fonte e dos pedalinhos, basta acessar a página da Prefeitura no Facebook (www.facebook.com/prefeituradejaguariunaoficial) nesta sexta, a partir das 18h.