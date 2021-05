Prefeitura de Jaguariúna inicia revitalização de praças públicas

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, começou a realizar a revitalização de cinco praças públicas do município. Os serviços estão previstos para serem concluídos em 60 dias e são executados por empresa contratada pela Administração, vencedora de licitação pública.

As praças a serem revitalizadas são: Praça Antonio Ramos, no Jardim Imperial; Praça Celso Ataliba de Moraes, na Vila Guilherme; Praça dos Ferroviários, no Centro; Praça Umbelina Bueno, também no Centro, e Praça Maria Stela Bianco Torres, no bairro Roseira de Cima.

Na Praça Antônio Ramos, as obras são as seguintes: substituição do alambrado da quadra, repintura da estrutura do alambrado e das faixas de demarcação e substituição das traves e redes para futebol de salão, implantação de pista para caminhada, implantação de 20 bancos em alvenaria e madeira, melhoria da iluminação com a implantação de 10 postes e construção de quatro rampas para acessibilidade junto à calçada existente.

Já na Praça Celso Ataliba de Moraes, os trabalhos serão de substituição do alambrado da quadra, repintura da estrutura do alambrado e das faixas de demarcação e substituição de trave e rede para futebol de salão, substituição dos brinquedos do “play ground” com a implantação de gangorras, balanços, gira-gira e centro de atividades em madeira e construção de duas rampas para acessibilidade junto à calçada existente.

A Praça dos Ferroviários terá substituição do piso intertravado (bloquete sextavado) existente por novo piso, em bloquete retangular (mais moderno).

Na Praça Umbelina Bueno, haverá substituição de alguns dos brinquedos do playground existente, com a implantação de gangorras, balanços, gira-gira e centro de atividades em madeira.

Por fim, na Praça Maria Stela Bianco Torres (Parque da Nona) serão implantados três pontos de bebedouros.