PREFEITURA DE JAGUARIÚNA OFERECE ÔNIBUS EXTRAS PARA ESTUDANTES QUE VÃO FAZER O ENEM

Os estudantes que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, dia 13 de novembro, e no próximo, dia 20, terão ônibus extras para poder se deslocar com mais comodidade ao local de prova, na UniFAJ 2.

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, solicitou à empresa responsável pelo transporte público na cidade a disponibilização de ônibus extras para o transporte dos estudantes, com saídas da rodoviária às 11h e às 12h e retorno às 19h, horário previsto para o término das provas do Enem no primeiro dia.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, a abertura dos portões no dia 13 será às 12h e o fechamento, às 13h. O início das provas será às 13h30. O término das provas será às 19h, no 1º dia, e às 18h30, no segundo dia de provas.