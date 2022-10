PREFEITURA DE JAGUARIÚNA PROMOVE CAMINHADA ROSA NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna realiza neste sábado, dia 22 de outubro, a

Caminhada Rosa, mais uma ação de conscientização sobre o câncer de

mama, dentro da campanha Outubro Rosa. A saída será no Centro

Cultural, às 9h.

A caminhada é aberta a todos os interessados – mulheres, homens e

crianças -, que podem vir vestidos de camiseta rosa. O passeio pelas

ruas de Jaguariúna tem o objetivo de chamar a atenção e conscientizar

as pessoas sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.

O câncer de mama é o que mais afeta as mulheres no Brasil e no mundo.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), de 2020 a 2022,

são 66.280 novos casos por ano. Por isso, é importante chamar a

atenção da população sobre a doença e manter as mulheres bem

informadas sobre os exames de prevenção.

SERVIÇO

Caminhada Rosa

Data: 22 de outubro

Horário: 9h

Local de saída: Centro Cultural