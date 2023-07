Prefeitura de Jaguariúna promove evento em comemoração aos 91 anos da Revolução Constitucionalista na Fazenda da Barra

Reportagem: Susi Baião

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, realizou neste sábado (8), um evento especial para comemorar os 91 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. A iniciativa, teve como palco a histórica a Fazenda da Barra, que desempenhou um papel importante durante esse período de luta e resistência.

O evento contou com a presença ilustre do prefeito, Gustavo Reis, da secretária de Turismo, Graça Albaran, da secretária de Educação Cristina Catão, do vereador e presidente da câmara Romilson Silva, do vereador Silva e do vereador Menezes.

A comemoração contou com a participação de várias instituições, incluindo a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, o Exército Brasileiro e o Grupo de Veteranos do 5º Grupo de Canhões 90mm Antiaéreos – 2º Batalhão Logístico. As autoridades e os participantes relembraram o sofrimento e a luta dos paulistas em busca de uma nova Constituição para o Brasil.

Os visitantes tiveram a oportunidade de desfrutar de diversas atividades e atrações durante o evento. Viaturas militares, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, e do Exército, proporcionaram aos presentes uma experiência única de interação com essas pessoas.

Além disso, contou com uma exposição de peças originais da época de 1932, permitindo aos visitantes conhecerem de perto objetos históricos relacionados à Revolução Constitucionalista. A casa sede da fazenda, que é um patrimônio histórico e cultural de Jaguariúna e foi restaurada pela Prefeitura, também foi aberta para visitação monitorada. Os visitantes puderam explorar as áreas externas da propriedade, como a capela e o terreiro de café. No interior da casa, foi possível percorrer cômodos como quartos e sala de jantar, além de conhecer a sala onde uma pichação feita durante a Revolução de 32 ainda é preservada trazendo um pedaço importante da história do Brasil.

Outro destaque foi a apresentação do Show Dog com o cão Ralf do Canil da Guarda Municipal de Jaguariúna e Raika do Canil de Mogi Mirim, os cães encantaram o público com suas habilidades e perseverança de obediência e agilidade. Além disso, os food trucks estiveram presentes para atender aos visitantes, proporcionando uma variedade de opções gastronômicas.

A comemoração do aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932 na Fazenda da Barra foi uma iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna em defender a história e o legado deixado pelos heróis paulistas. O evento promoveu uma reflexão sobre a importância desse episódio para a construção do país e deseja uma experiência única aos participantes, reforçando a identidade cultural da região.

Fotos: Susi Baião