PREFEITURA DE JAGUARIÚNA PROMOVE OFICINAS TEATRAIS GRATUITAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove o projeto “Ciclo de Oficinas Teatrais: um percurso formativo”, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc. A iniciativa é conduzida pelo ator e diretor Marcelo Masselani, com parceria da atriz e produtora cultural Viviane Palandi.

Voltado para alunos e alunas do 2º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal “Professor Carlos Alberto Gioia”, localizada no bairro Miguel Martini, em Jaguariúna, o projeto oferece um ciclo formativo gratuito com foco nos elementos básicos da encenação teatral. As atividades serão realizadas nos próximos dias 12 e 14 de maio, segunda e quarta-feira, com supervisão da professora de artes Joselaine Miziara.

A proposta visa fomentar a linguagem teatral por meio de experiências práticas, alinhadas às competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que já contempla habilidades de teatro.

Ao todo, serão realizadas quatro oficinas teatrais. No dia 12 de maio, segunda-feira, os estudantes participarão da oficina de Figurino, ministrada pelo diretor e figurinista Alexandre Cruz, e da oficina de Cenografia, conduzida pelo artista visual e educador Tiago Bassani.

Já no dia 14 de maio, quarta-feira, será a vez das oficinas de Interpretação Teatral, com a atriz e diretora Julia Prudêncio, e de Danças Circulares e Jogos Teatrais, coordenada pela atriz e arte-educadora Maria Angélica Urbano.