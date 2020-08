Prefeitura de Jaguariúna realiza entrega da cesta básica dos servidores municipais

A Prefeitura de Jaguariúna informa que a entrega da cesta básica do mês de julho dos servidores públicos municipais será realizada de 3 a 17 de agosto de 2020.

Devido à pandemia do coronavírus, a secretaria também recomenda aos servidores irem sozinhos retirar a cesta. Os servidores e aposentados com mais de 60 anos devem solicitar a ajuda dos filhos, parentes ou amigos. O objetivo é evitar aglomerações no momento da retirada.

A distribuição é feita na Rua Januário Elizeu Navarro, 465, no bairro Nova Jaguariúna, com retirada pela entrada lateral, no portão da Alameda dos Silva, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.