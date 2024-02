PREFEITURA DE JAGUARIÚNA REALIZA ENTREGA DOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, começou a entregar nesta semana os kits de material escolar para os alunos da rede pública. No total, 9 mil alunos serão beneficiados neste ano com os kits gratuitos, que atendem estudantes do Maternal, Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2 e Centro de Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA).

A distribuição dos kits começou nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro, e continuará a ser feita nas escolas até sexta-feira (9).

Segundo a Secretaria de Educação de Jaguariúna, os pais ou responsáveis devem retirar os kits diretamente nas unidades de ensino onde as crianças estão matriculadas. Cada escola informará, através de comunicado, a data específica de cada unidade para a retirada dos kits.

Os kits são compostos por itens como cadernos, lápis, canetas, borrachas, estojos, pastas, giz de cera, réguas, entre outros.