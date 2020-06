Prefeitura de Jaguariúna recebe R$ 100 mil para custeio da saúde pública

O governo estadual, por intermédio da Secretaria da Saúde, liberou mais R$ 100 mil à prefeitura de Jaguariúna. O recurso financeiro, obtido a partir de emenda voluntária do deputado Edmir Chedid (DEM) ao orçamento, será transferido por meio do convênio que foi firmado no início deste mês entre a administração municipal e a Secretaria.

Segundo o parlamentar, o investimento será destinado ao custeio da Atenção Primária à Saúde, sob a responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, a prefeitura poderá utilizar o recurso financeiro ao financiamento dos serviços executados pelas equipes municipais de saúde da família ou até mesmo dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Edmir Chedid explicou que a liberação está fundamentada num projeto executivo elaborado pela administração municipal, que comprovou a importância do investimento à manutenção e para a consequente ampliação das atividades desenvolvidas em benefício da população. “A intenção é garantir um atendimento melhor aos que utilizam o SUS lá no município”, afirmou.

Além dos R$ 100 mil destinados por meio de emenda voluntária, Edmir Chedid informou que tem defendido junto ao governo estadual o aumento de repasse de recursos financeiros à prefeitura de Jaguariúna. “O município também encontra dificuldades em promover melhorias à comunidade. Por isso, estamos empenhados em conseguir mais investimentos”, complementou.

Indicações

Além de Jaguariúna, o deputado Edmir Chedid indicou ainda, por meio de emendas voluntárias ao orçamento estadual, o repasse de mais R$ 500 mil à prefeitura de Bragança Paulista, de R$ 300 mil à prefeitura de Serra Negra e de R$ 200 para a prefeitura de Atibaia. No total, o parlamentar conquistou R$ 3 milhões para as prefeituras de 23 municípios do interior paulista.

Outros 19 municípios também receberão R$ 100 mil a partir da atuação parlamentar pela melhoria da saúde pública, como Águas de Lindoia, Amparo, Bom Jesus dos Perdões, Itatiba, Jarinu, Joanópolis, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pedreira, Piedade, Pinhalzinho, Piracaia, Santo Antônio de Posse, Socorro, Tuiuti e Vargem.