Prefeitura de Jaguariúna suspende atendimento presencial nas repartições públicas

Com a reclassificação de Jaguariúna para a fase vermelha do Plano São Paulo, do Governo do Estado, a partir de segunda-feira, dia 8 de março, voltam a ser suspensos os atendimentos presenciais nas repartições públicas da Prefeitura.

A medida está prevista no Decreto Municipal 4.284, que será publicado na Imprensa Oficial ainda nesta sexta-feira. “Durante o período em que a Região de Campinas estiver classificada na fase vermelha do Plano São Paulo para contenção à Covid-19, fica suspenso o atendimento presencial ao público nos órgãos municipais da Cidade de Jaguariúna”, diz o decreto.

Os serviços, no entanto, continuarão a ser prestados remotamente, por meio de contato telefônico, e-mail ou pelo aplicativo CCC (Cartão Cidadão Conectado), nos dias e horários normais de funcionamento.

Ainda segundo o decreto, os atendimentos presenciais serão destinados exclusivamente aos casos que envolvam procedimentos licitatórios ou mediante agendamento prévio.

O decreto também suspende, de 6 a 19 de março, “as aulas e demais atividades presenciais na rede pública municipal, mantendo-se os meios remotos das atividades escolares”.