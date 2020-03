Prefeitura de Jaguariúna vai suspender cobrança da tarifa de água a beneficiários do Bolsa Família

A Prefeitura de Jaguariúna vai suspender a cobrança da tarifa de água e esgoto dos beneficiários do programa Bolsa Família da cidade. Projeto de lei que estabelece a medida foi entregue nesta quarta-feira, dia 25 de março, pelo prefeito Gustavo Reis ao presidente da Câmara de Jaguariúna, vereador Walter Tozzi.

A proposta – que será válida pelo período de três meses, de 1º de abril até 30 de junho deste ano – visa ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social no momento de enfrentamento à disseminação do coronavírus, com ações de quarentena e restrições de mobilidade que impactam a vida das pessoas.

Pelo projeto, terá isenção da tarifa de água e esgoto a família que estiver inscrita no Bolsa Família e que consuma até 10 metros cúbicos de água por mês.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social irá informar quais serão as famílias beneficiadas. Hoje, Jaguariúna possui 1.200 famílias cadastradas no programa Bolsa Família.

Reportagem: Ricardo Alécio – Foto: Divulgação