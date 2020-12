Prefeitura de Mogi Guaçu entrega mais uma creche

Foi inaugurada na sexta-feira, 4, o CEI (Centro de Educação Infantil) do Jardim Chaparral, que leva o nome da professora Therezinha Perez, falecida em 2018 e que deixou um enorme legado em prol da educação de Mogi Guaçu.

O prédio construído com recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação) dispõe de 120 vagas, já a partir de 2021. Recentemente, foram inauguradas outras duas creches, a do Pantanal e a do Ypê Amarelo.

Em respeito a todas as restrições e protocolos de isolamento social, em função do novo coronavírus, a solenidade foi realizada com a presença do prefeito Walter Caveanha, do vice-prefeito Daniel Rossi, de secretários municipais e do filho da professora Therezinha, Roberto Perez, e de sua esposa Marta Falsetti.

O prefeito Walter Caveanha enalteceu o esforço da Administração em entregar essa obra, que cobre a demanda de vagas de creches na cidade. Além dos CEIs do Chaparral, Pantanal e Ypê Amarelo, estão em obras outras duas creches, no Jardim Guaçu Mirim e no Hermínio Bueno.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL