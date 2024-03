PREFEITURA DE MOGI GUAÇU INAUGURA CENTRO DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta terça-feira, 26 de março, o Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (CATEA) Dr. José Muniz Júnior com a presença do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, do secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, vereadores, pais das crianças atendidas e demais convidados. 45 crianças já iniciaram o atendimento especializado e outras 50 crianças estão sendo avaliadas. O CATEA reúne num só local atendimento multidisciplinar para o suporte às pessoas com autismo. Os atendimentos são realizados no Bairro do Lote, no mesmo local onde está instado o CAPS IJ- Infanto Juvenil.