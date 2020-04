Prefeitura de Mogi Guaçu inicia distribuição de kits de alimentos para famílias de alunos da rede municipal

A Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou nesta quarta-feira, 22, a distribuição dos kits de alimentos com itens da merenda escolar aos alunos pertencentes às 1.164 famílias inscritas no Cadastro Único com perfil do programa federal Bolsa Família, ou seja, com renda per capita de até R$ 178,00

Os locais e horários estão sendo informados pela Secretaria de Educação. A retirada acontece nas unidades escolares, seguindo o cronograma de agendamento iniciado já na semana passada. Para não ocorrer tumulto e filas, a Secretaria de Educação procurou diluir a entrega ao longo do dia.

A pasta pede às famílias confiem apenas em informações prestadas pela Prefeitura de Mogi Guaçu, através do site (www.mogiguacu.sp.gov.br), o Facebook (@PrefeituradeMogiGuacu), no Twitter (@prefmogiguacu) e no Instagram (@prefeituramogiguacu), além dos monitores de TVs situados nos prédios públicos e nos grupos de transmissão do Whatsapp e no Telegram.

A Educação reforça para que as pessoas respeitem as orientações repassadas a fim de evitar tumulto e aglomeração. Vale lembrar que a doação só será possível por causa da publicação, no Diário Oficial da União, da lei 13.987 de 7 de abril de 2020, alterando a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que autorizou, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.

Segundo a Secretaria de Educação, apenas nesta quarta-feira serão entregues aproximadamente 600 kits. O cronograma de agendamento e distribuição prossegue nos próximos dias.