PREFEITURA DE MOGI GUAÇU INICIOU A DISTRIBUIÇÃO DE 3.588 KITS DE ALIMENTOS

A Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou nesta quarta-feira, 17, a distribuição de 3.588 kits de alimentos através das empresas que prestam serviços de transporte de alunos para a Secretaria de Educação. A distribuição deve ocorrer até a próxima sexta-feira, 19, e os donativos serão entregues no endereço residencial das famílias cadastradas.

Os kits pertencem a duas pastas do Município. Pela Secretaria de Educação existem 1.256 unidades de alimentos que serão entregues aos alunos matriculados na rede municipal, pertencentes às famílias inscritas no Cadastro Único com perfil do programa federal Bolsa Família, com renda per capita de até R$ 178,00.