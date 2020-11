Prefeitura de Mogi Guaçu publica portaria de nomeação do governo de transição

A portaria 167 de 2020, publicada no final de semana, define os indicados pelo prefeito Walter Caveanha para compor o governo de transição, em respeito ao artigo 213 da Lei Orgânica do Município.

Foram indicados pela atual Administração o chefe de Gabinete, Bruno Franco de Almeida, os secretários Luís Bueno Ávila (Administração), Roberto Simoni (Fazenda), Luiz Henrique Bueno Cardoso (Planejamento e Desenvolvimento Urbano), Salvador Franceli Neto (Obras e Viação), Clara Alice Franco de Almeida Carvalho (Saúde), Pedro Luís Mendes de Sousa (Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente), Fábio Bueno Filho (Negócios Jurídicos) e Paulo Henrique Tenorio (Comunicação Social).

Também constam na portaria Claudio Henrique Bueno Martini, representando a FEG (Fundação Educacional Guaçuana), José Carlos de Carli Júnior (Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”), Elias Fernandes de Carvalho (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) e Danilo Alves Falsetti (Proguaçu).

Esta comissão fornecerá as informações necessárias sobre a atual situação econômica da Prefeitura aos representantes do novo governo e a adoção de providências necessárias ao encerramento do exercício financeiro de 2020.