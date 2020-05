Prefeitura de Mogi Guaçu se reúne com representantes das empresas do transporte escolar

Na noite de quarta-feira, 20, e no final da manhã desta quinta-feira, 21, a Prefeitura de Mogi Guaçu se reuniu com representantes das empresas prestadoras de serviço do transporte escolar.

Desde meados de março as atividades em sala de aula foram suspensas e, por consequência, as empresas de transportes de alunos da rede pública deixaram de prestar serviço à Secretaria de Educação do Município. O diálogo começou semana passada. A Prefeitura se colocou à disposição para encontrar uma saída.

A Administração Municipal, entretanto, alertou nas reuniões que não tomará nenhuma medida inconsequente, que possa gerar algum questionamento futuro, seguindo em estrito as determinações legais.

Várias alternativas estão sendo analisadas pelos setores competentes da Prefeitura, seguindo sempre as determinações legais e as possibilidades orçamentárias e financeiras.

O Município trabalhará de forma incansável para chegar à uma solução legal e viável para todos os envolvidos.

