PREFEITURA DE MOGI MIRIM

CANTEIRO CENTRAL DA ÉLZIO MARIOTONI

GANHA NOVO VISUAL COM AÇÃO CONJUNTA

Um espaço mais verde e com um novo visual. É assim que a Prefeitura de Mogi Mirim está deixando o canteiro central da rodovia Élzio Mariotoni, na Zona Leste. Numa ação conjunta entre as Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Serviços Municipais, o canteiro foi todo revitalizado, com manutenção do terreno para o plantio de grama e de novas mudas de árvores.

Nessa parceria, a Secretaria de Agricultura fez a manutenção do terreno com o serviço de terraplanagem, bem como a retirada de resíduos de construção civil. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Meio Ambiente realizou a poda das árvores, além de fazer o plantio de novas mudas pelo local.

A SSM também providenciou a limpeza do canteiro com o recolhimento de lixo e entulho para que, posteriormente, fosse executado o serviço pela empresa contratada pela pasta para nivelamento do solo, preparo e adubação, e depois o fornecimento e plantio da grama. Lá, está sendo plantada grama do tipo esmeralda, que se adapta melhor à exposição solar.

O plantio começou no início de março e deve se estender pelo mês de abril. “Vamos deixar um espaço bonito e uma área que será muito bem utilizada pela população”, disse Oberdan Quaglio Alves, secretário de Agricultura e de Meio Ambiente.