Prefeitura de Mogi Mirim oferece aulas gratuitas de violão para crianças, jovens e adultos

Estão abertas as matrículas para aulas presenciais de novas turmas de violão, que serão realizadas no Centro Cultural “Prof. Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”.

São 11 novas turmas para crianças, jovens e adultos, com idade inicial de 8 anos, em diversos horários. Para a prática, é necessário ter o instrumento para estudo em casa.

Neste momento, como as atividades presenciais das oficinas estão liberadas no Centro Cultural, seguindo todas as normas do Plano São Paulo, não serão oferecidas aulas online para as oficinas de violão.

A parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e a Banda Lyra Mojimiriana atende cerca de 450 alunos, em oficinas de violão, coral e banda e orquestra, por meio do Termo de Colaboração renovado recentemente.

Para saber mais detalhes sobre as aulas gratuitas, basta ligar no telefone (19) 3805-3125. Para a matrícula, é necessário levar ao Centro Cultural uma cópia de documento com foto, cópia de comprovante de residência e 01 foto 3×4. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Cronograma

Inscrições: até 17 de setembro de 2021, no horário das 8h30 às 16h

Início das aulas: 20 de setembro de 2021

Local das aulas: Centro Cultural “Prof. Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”