Prefeitura de Mogi Mirim realiza desinfecção de ruas nesta sexta-feira e sábado

A Prefeitura promove, nesta sexta-feira (17) e sábado (18), mais uma etapa do trabalho de desinfecção de ruas, ação que tem como objetivo tentar evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Em ambos os dias, a desinfecção será realizada a partir das 18h, e atinge espaços públicos da região central e bairros com concentração e movimentação de pessoas.

O trabalho fica sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura, com o apoio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) e a participação de empresas da cidade. Para a ação de amanhã e sábado, a Concessionária de Tratores Terra Verde (John Deere), disponibilizará um trator e um novo pulverizador, enquanto a empresa Só Água participa da desinfecção com um caminhão-tanque atuando em parte das avenidas.

No total, a Secretaria de Agricultura irá utilizar 48 mil litros de água durante os dois dias de desinfecção. A ação tem respaldo de nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 22/2020, datada de 27 de março.

Sexta-feira

Serão duas equipes envolvidas na limpeza, uma com caminhão-tanque, que na sexta-feira, aplica a solução desinfetante, no caso, hipoclorito de sódio à 1%, produto não tóxico, em ruas no entorno da Santa Casa de Misericórdia, Espaço Cidadão, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e praça Chico Mendes, ambos na zona Leste, avenida 22 de Outubro, avenida Juscelino Kubitschek, avenida Santo Antônio, avenida Brasil, rua Sebastião Milano, no Jardim Planalto e avenida Luiz Pilla, no distrito de Martim Francisco.

Outro local a receber a desinfecção na sexta-feira é o Complexo Esportivo José Geraldo Franco Ortiz, o Lavapés. A limpeza deve englobar a região entre o Hotel Bristol Zaniboni e o antigo kartódromo, em direção ao Teatro de Arena.

Sábado

No sábado, outra equipe munida de tratores e pulverizadores, atua em ruas e praças da região central, como a praça Rui Barbosa, praça Floriano Peixoto, o Jardim Velho, praça Francisco Alves e praça da Bandeira, na região próxima ao Colégio Imaculada Conceição.

As ruas Santa Cruz e Rio de Janeiro, na zona Oeste, também receberão o trabalho. A aplicação do produto atinge ainda o interior das praças e as calçadas das ruas.

É recomendado que os munícipes permaneçam em suas casas e não nas ruas e calçadas ao longo da ação. O uso da solução é indicado para a desinfecção de pisos, estruturas e materiais diversos, mais uma ferramenta de controle no combate a disseminação do vírus.

Roteiro

Sexta-feira (dia 17)

Ruas no entorno da Santa Casa de Misericórdia

Espaço Cidadão

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Praça Chico Mendes

Avenida 22 de Outubro

Avenida Juscelino Kubitschek

Avenida Santo Antônio

Avenida Brasil

Rua Sebastião Milano (Jardim Planalto)

Avenida Luiz Pilla (distrito de Martim Francisco)

Sábado (dia 18)

Praça Rui Barbosa

Praça Floriano Peixoto (Jardim Velho)

Praça Francisco Alves

Praça da Bandeira

Rua Santa Cruz

Rua Rio de Janeiro