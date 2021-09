Prefeitura de Paulínia vai abrir mais 50 vagas para as aulas de Hidroginástica

A Prefeitura de Paulínia, via Secretaria de Esportes, vai abrir mais 50 vagas para as aulas de Hidroginástica, sendo 25 para o período da manhã e 25 para o período da tarde.

As inscrições vão ocorrer na quarta-feira, 22 de setembro, a partir das 9h, no Complexo Aquático, localizado no Ginásio Vicente Amatte do Centro (entrada pela Rua Café Filho), enquanto durarem as vagas.

É necessário levar:

1 foto 3×4

Xerox do RG ou CNH

Xerox do comprovante de residência

Atestado médico (caso a pessoa não tenha, deverá providenciar em até 30 dias)

Para ser aluno de Hidro é preciso ter 18 anos ou mais.

Informações 19 3874 5752 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

Fonte: PMP