Prefeitura de Pedreira conclui a Pavimentação Asfáltica de ruas do bairro Vale Verde II

A Prefeitura de Pedreira concluiu na última semana a Pavimentação Asfáltica das ruas Aparecido Moratori, Carlos Aguiar Maya, Luiz Ancona e Romildo Cartarozzi, todas localizadas no bairro Vale Verde II.

O convênio foi firmado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, por sua Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) tendo contrapartida do Município de Pedreira de R$ 94.522,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais).

A Rua Luiz Ancona recebeu 1.274,36m2 de pavimentação asfáltica, além de 398,23 metros lineares de guias e sarjetas; Na Rua Aparecido Moratori, foram 810,88m2 de asfalto e 218,82 metros lineares de guias e sarjetas; A Rua Carlos Aguiar Maya recebeu no total 3.924,71m2 de pavimentação asfáltica, além de 1.097,11 metros lineares de guias e sarjetas, entre as ruas José Gama e Aparecido Moratori.