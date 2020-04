Prefeitura de Pedreira disponibiliza em seu site “Guia Delivery”

Durante a quarentena de combate ao Coronavírus, com a maioria dos estabelecimentos comerciais fechados, as pessoas em casa trabalhando em Home Office, a Prefeitura de Pedreira está disponibilizando em sua página oficial na internet, um “Guia Delivery”, com o nome, endereço e telefone dos estabelecimentos comerciais para auxiliar os moradores a realizarem suas compras.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior informou que o “Guia Delivery” foi proposto pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus. “Solicitei a equipe que cuida das mídias sociais da Prefeitura para que disponibiliza-se um ícone no site: “http://www.pedreira.sp.gov.br” www.pedreira.sp.gov.br com os serviços oferecidos com entrega nas residências das pessoas. A projeto foi muito bem aceito e ganha a cada dia novos estabelecimentos”, enfatiza Bernardes.

Entre os serviços delivery oferecidos destaque para: Água e Gás, Alimentação, Armarinhos, Brinquedos, Celulares, Construção, Cosméticos, Decorações, Educação, Elétrica, Farmácias, Ferramentas, Madeira, Marketing, Moda, Móveis, Ótica, Papelaria, Pet e Agro, Piscina, Saúde e Vidraçaria.

Os interessados em fazer parte desta lista de serviços delivery em Pedreira devem acessar o site: “http://WWW.pedreira.sp.gov.br” www.pedreira.sp.gov.br clicar no ícone: Compre saem sair de casa e cadastre sua loja ou serviços prestados.