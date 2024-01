Prefeitura de Pedreira e SESI renovam convênio para o fornecimento de uniformes do Projeto Pro Esporte

Na sexta-feira, 26 de janeiro, o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, representando o Prefeito Fábio Polidoro, acompanhado dos assessores esportivos Guilherme Moretti e Acácio Rodrigo, esteve na sede do SESI – Campinas, para a renovação do convênio entre a Prefeitura de Pedreira e o Serviço Social da Indústria, que possibilita o fornecimento de uniformes (camiseta e shorts) aos alunos do Projeto Pro Esporte.

Na ocasião assinaram a renovação do convênio o Secretário Municipal de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, o Diretor do SESI André Luis Martins da Silva e o Coordenador Paulo Pera. “Durante a reunião também definimos que os alunos do Projeto Pro Esporte estarão realizando visitas e participando de clínicas oferecidas pelo SESI. A distribuição dos uniformes é destinada a todas as modalidades do Projeto Pro Esporte”, destacou o Secretário Patão.

De acordo com o Prefeito Fábio Polidoro, nesta iniciativa, mais de dois mil uniformes estarão sendo disponibilizados para as crianças pedreirenses. “Expresso meus sinceros agradecimentos a todos os envolvidos nesse projeto. É gratificante testemunhar a alegria estampada nos rostinhos das crianças ao receberem esses uniformes, o que demonstra o impacto positivo dessa colaboração em nossa cidade”, enfatizou o Prefeito Fábio Polidoro.

O Projeto Pro Esporte oferece aulas gratuitas de Natação, Jiu Jitsu, Capoeira, Boxe, Dama e Xadrez, Judô, Basquete, Futebol de Salão, Futebol de Campo, Vôlei, Muay Thai e Mountain Bike.

Os interessados em participar de qualquer modalidade devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que tem sua sede localizada na Rua Ernesto Canossa, nº 16, Jardim Triunfo, ou pelo telefone: (19) 3893-6665.