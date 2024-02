Prefeitura de Pedreira está construindo uma nova “Creche” na Estrada Municipal Hamilton Bernardes

A Prefeitura de Pedreira através de convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo está construindo uma nova “Creche” localizada na Estrada Municipal Hamilton Bernardes, proximidades do Conjunto Residencial Vida Nova.

Segundo informou o Prefeito Fábio Polidoro o investimento total é de R$ 3.776.679,04 e irá propiciar a construção de uma belíssima Creche que atenderá não só os moradores do Vida Nova como também de bairros próximos. “As obras para construção da nova ‘Creche’ possuem a autorização da CETESB para intervenção em área de preservação permanente”, ressalta o Prefeito Fábio Polidoro.

A Secretária Municipal de Educação Mariangela Rodrigues, lembra que a Administração Municipal além da construção desta nova ‘Creche’ também está ampliando a CIMEI ‘Eva Dirce Marinelli Policarpo’ localizada no Vale Verde e a nova CIMEI ‘Professora Sonia Maria Ferrareto Baccarelli’, que fica no bairro Santa Cruz e em breve será entregue oficialmente para a população pedreirense. “Estamos trabalhando para atender nossas crianças com a qualidade que merecem, com o que há de melhor no mercado e profissionais devidamente qualificados”, enfatiza a Secretária de Educação de Pedreira.