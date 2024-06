Prefeitura de Pedreira inaugurou o Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal

A Prefeitura de Pedreira representada por sua Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Urbano, em parceria com a Receita Federal, realizou na manhã desta quarta-feira, 26 de junho, a solenidade de inauguração do Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal, instalado nas dependências do Acessa Pedreira, na Rua Miguel Sarkis, nº 61, Parque Industrial.

Representantes de escritórios contábeis, de advocacia, da Associação Comercial e Empresarial, comerciantes e empresários estiveram prestigiando a cerimônia que contou com as presenças do Prefeito Fábio Polidoro, Delegado Adjunto da Receita Federal em Jundiaí, Dr. Mário Issene Ângelo, Ouvidor e Representante da Cidadania Fiscal em Jundiaí, Dr. Jorge Luis Pires, representando o Poder Legislativo de Pedreira, Vereadora Patrícia Pedroso, Secretário de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Urbano, Elder Geraldo Alves, Supervisor Atendente Fábio Rogério Lemos Alves e o Atendente Miguel Belolli Carlotti.

Entre os serviços oferecidos pelo Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal, destaque para: CAEPF – Inscrição, Baixa, Cancelamento ou Alteração de Dados; CAFIR – Inscrição, Alteração, Cancelamento ou Reativação; CNO – Inscrição; Consulta Pendência Fiscal e Cadastral; Consulta Pendência Malha Fiscal Pessoa Física, Restituição e Situação da DIRPF; Cópia de Processo; Cópia de Declaração e Comprovante de Rendimentos; CPF – Comprovante de Inscrição, Inscrição, Alteração e Regularização; Emissão de Documento de Arrecadação – DARF e GPS; Procuração RFB; Protocolo de Documentos; Protocolo de Documentos – CNPJ, Inscrição, Alteração e Baixa; Protocolo de Documentos – Retificação de Documentos de Arrecadação – REDARF/RETGPS.