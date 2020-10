Prefeitura de Pedreira inicia as obras de infraestrutura para asfaltar ruas do bairro Altos de Santa Clara

A Prefeitura de Pedreira iniciou nesta semana as obras de implantação da infraestrutura necessária para realizar a Pavimentação Asfáltica de ruas do bairro Altos de Santa Clara, após a realização de todo o processo licitatório.

Segundo informou o secretário de Obras e Vias Públicas Julio Nobile, a Administração Municipal já efetuou a construção de toda a rede de galerias de águas pluviais. “Neste momento a empresa está trabalhando na Rua Candido Bassan, implantando guias e sarjetas extrusadas, posteriormente será realizada a preparação do solo com brita graduada, umedecida e devidamente compactada, pintura impermeabilizante betuminosa e finalmente a Pavimentação Asfáltica”, destaca o secretário Julio Nobile.

No bairro Altos de Santa Clara serão pavimentadas as ruas: Candido Bassan, Ernesto Baldasso, Luis Bataglioli e Gervásio A. Volpato, com a implantação total de 1.602,23 metros de guias e sarjetas extrusadas; 5.535,71 metros quadrados de Pavimentação Asfáltica e 60,68 metros quadrados de Sinalização Viária.