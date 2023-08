Prefeitura de Pedreira iniciará programa para recolhimento de animais de grande porte

A Prefeitura Municipal de Pedreira, através de suas Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, e Segurança e Cidadania, está implementando um programa de recolhimento de animais de grande porte, como equinos, bovinos e similares, visando não apenas o bem-estar dos animais, mas também a segurança das ruas e dos cidadãos. A iniciativa, que terá início no próximo dia 01 de setembro, foi tomada para lidar com a presença de animais abandonados ou soltos nas vias públicas do Município.

O Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi destacou a importância desta ação para a cidade. “Estamos comprometidos em promover um ambiente seguro e harmonioso para todos os moradores de Pedreira. Com o recolhimento desses animais das ruas, estamos diminuindo os riscos de acidentes e assegurando que tanto os cidadãos quanto os animais estejam protegidos”, ressaltou.

Segundo o Secretário de Segurança e Cidadania Dr. Licurgo Nunes Costa, a presença de equinos e bovinos soltos nas ruas não apenas representa riscos de acidentes, mas também pode perturbar o fluxo do trânsito e causar desconforto aos moradores. “Desejamos assegurar que nossas ruas sejam espaços seguros e facilmente transitáveis, e é nosso dever promover a tranquilidade e o bem-estar dos cidadãos. Com essa medida, estamos avançando para garantir a ordem pública e a qualidade de vida em nossa cidade”, destacou.

O Prefeito Fábio Polidoro também se pronunciou sobre a ação. “Nossa administração está empenhada em implementar medidas que beneficiem nossa cidade em diversos aspectos. O programa de recolhimento de animais de grande porte reflete nosso compromisso com a segurança, mas também com o respeito aos animais e ao meio ambiente. Estamos dando passos significativos para construir um futuro melhor para Pedreira”, concluiu.

A população pedreirense poderá alertar os responsáveis para o recolhimento dos animais através dos telefones 156 (das 6h às 18h, de segunda à sexta-feira) e 153 (das 18h às 6h, aos finais de semana e feriados).