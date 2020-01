OR – Prefeitura de Pedreira irá adquirir gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar

A Prefeitura Municipal de Pedreira torna público, para conhecimento dos interessados, a Chamada Pública nº 02/2019, que trata da aquisição parcelada de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, os quais serão destinados à Merenda Escolar, em atenção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar do Município de Pedreira.

Os envelopes de Habilitação e Projeto de Venda serão recebidos até às 9 horas da quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. A Sessão Pública ocorrerá logo após este recebimento. O Edital, em inteiro teo

r, está à disposição dos interessados, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no Setor de Protocolo, situado na Praça Epitácio Pessoa, nº 3, Centro, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 12,40 (doze reais e quarenta centavos), correspondente aos custos com cópias xerográficas ou pelo site do Município, através do Portal: www.pedreira.sp.gov.br, no link Licitações, gratuitamente.

Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Licitações, Contratos e Aditivos, na sede da Prefeitura de Pedreira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo telefone: (19) 3893-3522, ramais 217, 226, 229 ou 260.