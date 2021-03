Prefeitura de Pedreira programa Barreira Sanitária para controlar o acesso ao Município

A partir desta sexta-feira e durante todo o final de semana a Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria de Segurança e Cidadania estará realizando barreiras sanitárias tendo como objetivo desestimular a vinda de turistas de São Paulo e da Grande São Paulo, que com a antecipação de feriados, podem procurar as cidades do Circuito das Águas para passear.

A medida foi definida em reunião virtual realizada na manhã da quinta-feira, dia 25 de março, entre os representantes das secretarias de Segurança Pública das cidades e comandantes das Polícias Municipais. “Todos os municípios da RMC estão procurando adotar medidas conjuntas para que as ações tenham maior amplitude. Na reunião realizada na quinta-feira, ficou definido que, a partir de hoje, os 20 municípios da Região Metropolitana farão barreiras sanitárias nas entradas das cidades”, explicou o prefeito Hamilton Bernardes Junior.

Segundo informou o secretário de Segurança e Cidadania Ângelo Milani Pavão, as barreiras sanitárias ocorrerão nesta sexta-feira, dia 26, a partir das 18h30, no sábado, dia 27, nos períodos da manhã e tarde, além do domingo, dia 28, no período da manhã, sempre nas proximidades da Praça Coronel João Pedro, principal acesso para o município.

O feriado decretado em São Paulo teve início nesta sexta-feira, 26 de março, e segue até o domingo 4 de abril de 2021.